Levadia palkas Paide Linnameeskonna mängija

Edgar Tur kommenteeris liitumist: „Mul on väga hea meel FCI Levadiaga liituda. Tahan aidata klubil võita võimalikult palju karikaid. Meil on suurepärane meeskond ja olen kindel, et 2023 tuleb väga hea aasta! Tänan klubi ja mängijaid, kes on kõik mind väga soojalt vastu võtnud uude perekonda. Vamos Levadia!“.