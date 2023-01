Tennisetäht Naomi Osaka on lapseootel

„Ma tean, et mul on tulevikus palju, mida oodata. Üks asi, mida ma ootan, on see, et mu laps vaataks üht minu matši ja ütleks kellelegi, et see on minu ema,“ kirjutas Osaka ja jätkas: „2023 on aasta, mis on minu jaoks täis õppetunde ja loodan, et näen teid kõiki järgmise aasta alguses, sest ma osalen 2024. aasta Australian Openil.“