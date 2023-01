Soome spordikuulsus sai šokeeriva elektriarve

„Oma abikaasa nimel tahaksin küsida, kas meie Kirkkonummi maja elektriarve on kõrge? Kui seal kedagi ei ela ja majas on ainult baasküte. 4412 eurot oli elektrienergia eest ja 814 eurot võrgutasu,“ kirjutas Selänne.

„Maja seati talveks valmis juba septembri keskel. Bassein, mullivann on tühjendatud ja kaitstud, saun väljas. Maja põhitemperatuur on 15 kraadi,“ täpsustas Selänne.

Energiaekspert Malkus Lindroos ütles Ilta-Sanomatele, et Selänne arve on tõesti üllatavalt suur.

„Selles majas on midagi valesti, kui see pole päriselt näiteks maja kolme kuu arve. Kas aken on lahti, kuumaveekraan lekib kuskilt? Loodan, et seal pole veekahjustusi olnud,“ mõtiskles Lindroos, kirjutab Ilta-Sanomat.