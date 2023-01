Elektrikatkestused rikkusid MK-etapi. „See oli skandaalseim laskesuusatamise võistlus!“

Norra TV 2 ekspert Ole Einar Björndalen ütles NRK-le, et pole oma 30-aastase laskesuusatamise karjääri jooksul midagi sellist kogenud. „See on lootusetu. Saime paar minutit kommenteerida ja siis kadus jälle elekter ära. See oli väike paroodia,“ sõnas Norra legend.

Neljanda kohaga leppima pidanud Lägreid tunnistas, et tema ainus eksimus tuli viimases tiirus just elektrikatkestuse tõttu. „Laskmine läks hästi, tundsin, et kontrollin olukorda korralikult, aga siis läks viimasel lasul pimedaks, nii et märki oli raske näha. Nii on paraku, see on kahjuks halb õnn,“ ütles Lägreid, kes kaotas võitnud Bö`le 42,8 sekundiga.