Norralased said kaksikvõidu, Eesti laskesuusatajad 60 parema hulka ei mahtunud

Tänast võistlust segasid elektrikatkestused. „Lasketiirus läksid tuled kustu ja staadionil kadus elekter. Praegu selgitame välja, mis juhtus. Niipea, kui leiame probleemi, parandame selle ja hoolitseme selle eest, et see ei korduks. Kindlasti polnud see midagi, mida tahtsime täna näha,“ selgitas IBU spordidirektor Daniel Böhm ERR-ile antud intervjuus.