Thomas Häberli enne sõprusmängu põhjanaabritega: Soome on meile hea vastane

„Tahame jätkata hea esitusega mängu algusest peale. Tahan näha intensiivust ja kuidas meie mängijad hakkama saavad. Ja lõpuks on ka tulemus alati oluline,“ kirjeldas Häberli Eesti ajakirjanikele, millised on homme meeskonna eesmärgid.

Häberli kinnitas, et ka Soomega mängus näeme kindlasti Eesti koosseisus uusi mängumehi, kuid konkreetsed nimesid ta veel avaldada ei tahtnud. „Kes homme alustavad, on selle välja teeninud,“ ütles peatreener, kelle hoolealused tegid pühapäeval Islandiga 1:1 viigi.

Häberli lisas, et nad on kahe mängu vahel teinud palju rutiinset treeningtööd, kuid ta on kasutanud ka võimalust, et uute mängijatega palju suhelda ja neid tundma õppida.

Soome koondise kohta ütles Häberli: „Tegemist on maailma edetabeli 56. riigiga. Nad on palliga mängides hea kvaliteediga. Neile meeldib palju palliga mängida, neid on nii õpetatud. Ma ei ole kursis nende täpse algkoosseisuga, nad on toonud uusi mängijaid koondisse. Kuid kahtlemata on nad edetabelikohta arvestades paremas seisus kui meie ja nad on meile hea vastane,“ ütles šveitslane.

Pressikonverentsil osales ka Levadia mängumees Rasmus Peetson, kes ütles, et meeskond on homseks mänguks hästi valmis. „Oleme teinud eelmisest mängust analüüsi ja vigade parandused ning läheme hea tujuga sellele mängule vastu,“ sõnas Peetson.

„Kui meil oli alguses päris intensiivne treeningperiood, siis viimased päevad on olnud rahulikumad, sest meil oli vaja teiseks mänguks valmistuda,“ lisas ta.

Kuigi seekordses meeskonnas on palju uusi nägusid, on sisekliima Peetsoni sõnul tavapäraselt hea ja väga töine. „Õhkkond on sõbralik ja töökas. Seekord ma olen siin vanemate mängijate hulgas, aga suurt vahet (võrreldes varasemaga) ei ole.“

Eesti ja Soome neljapäevane mäng algab Estadio da Nora staadionil kell 18.00. Kohtumisele saab tasuta otsepildis kaasa elada Viaplay vahendusel.