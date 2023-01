Olümpiavõitja võitleb Moskva haiglas elu eest

Kostomarovi isa Sergei ütles, et tema pojal on arvatavasti koroonaviirus, kuid arstid ei ole seda informatsiooni kinnitanud.

„Roman viidi kopsupõletikuga haiglasse ja on hingamisaparaadi all. Arstid ütlevad, et see pole koroonaviirus,“ teatab väljaanne Sport24. Endisel tippuisutajal olevat kopsupõletik koos B-gripiga, mis muudabki tema seisundi nii tõsiseks.