Kümnekordse Eesti jalgpallimeistri FCI Levadia ridades on läbi saanud Serbia ajastu. Tänavusest aastast algas Hispaania ajastu. Peatreenerina on ametis Valenciaga kahel korral Hispaania meistriks tulnud, korra UEFA Cupi (Euroopa liiga) võitnud ning Hispaania koondise eest ka MM-finaalturniiril väljakule jooksnud Curro Torres.

Peatreenerina on 46-aastane Torres kõige pikemalt juhendanud Valencia duubelvõistkonda. Seejärel on tema ametiajad piirdunud maksimaalselt poole aastaga. Väljaspool Hispaaniat on ta varasemalt treenerina tegutsenud ainult Horvaatias. 2018. aasta sügisel püsis ta Istra 1961 tüüri juures kuus kohtumist. Kahe võidu, ühe viigi ja kolme kaotuse järel sai töösuhe läbi.