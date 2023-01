Craig Breen: tahan meeleheitlikult rallit võita. See on üks asi, mis on mul tegemata

Möödunud hooaega alustas Craig Breen M-Spordi esisõitjana. Ehkki iirlane oli Monte Carlos kolmas ja Sitsiilias teine, siis viimasel seitsmel etapil jõudis ta punktikohale vaid kahel korral ja ka siis oli parimaks alles viies positsioon.

Tänavust aastat alustab Breen Hyundais, kus ta jagab meeskonna kolmandat masinat koos Dani Sordoga. Tiimi esinumbrid on Thierry Neuville ja Esapekka Lappi, kes võtavad osa kõigist etappidest. Kui Monte Carlos on lisaks neile kahele stardis hispaanlane, siis Rootsi talverallil pääseb rooli iirlane.

Breeni hooaja eesmärk on lihtne. „Ma tahan meeleheitlikult rallit võita. See on üks asi, mis on mul tegema. See on üks asi, mida ma väga tahaksin,“ lausus MM-sarjas kaheksal korral esikolmikusse jõudnud piloot portaalile DirtFish. „Olen saanud poodiumikohti, olen suutnud seda igal teekattel. Olen MM-sarjas kogenud erinevaid õnnestumisi, kuid üks asi on tegemata...“

Breen töötas ka hooaegadel 2019 kuni 2021 Hyundais poole kohaga. Nüüd on ta eesmärk võidelda kätte meeskonna täisprogramm. „See on ütlematagi selge, mul on endast veel palju anda,“ ütles 32-aastane piloot. „Kui eelmisel aastal oleks mul olnud rohkem õnne, siis mine sa tea, mis võinuks juhtuda. Aga need on agad ja võib-ollad. Kuid ma tõesti arvan, et me olime väga paljudel rallidel kiired, aga ju polnud asjad mõeldud hästi minema.“

Nii leiab Breen, et tal on veel nii mõndagi MM-sarjas tegemata. „Täisprogrammini jõudmine on eesmärk. Kui asjad lähevad õigesti ja nii nagu ma tahaksin, siis soovin panna meeskonna olukorda, kus neil pole muud võimalust kui anda mulle [2024. aastaks] täiskoht. See on raske ülesanne, aga seda ma proovin teha,“ lisas ta.