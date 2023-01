Andrus Nilk oli sooja südamega jooksuäss, kes oskas õigel ajal märgata

Tundsin Andrust 20 aastat. Suure spordifännina teadsin tema kirjutisi mõistagi varem, kuid esimene isiklik kokkupuude on väga täpselt meeles – 21. juulil 2002. aastal kohtusime Kadrioru staadionil. Mina olin tudeng, parasjagu Eesti Päevalehe spordiosakonnas praktikal, kui mind saadeti kajastama tähtede paraadi ehk kergejõustikumiitingut „Tallinn 2002“.

Sel õhtul oli kõike liiga palju: maailmakuulsaid sporditähti, praktikandile pandud ootusi, tulevasi kolleege, kes püüdsid pärast finišit kuulsuste tsitaate. Mind kui ilmselget võõrkeha pani tähele Andrus, kes astus tagareast ligi, soovitas sõbralikult, kus on mõttekam seista, et intervjuusid püüda, ja lisaks tegi ka juttu, uurides, palju ma olen varem kergejõustikust kirjutanud ja mis peamine, kas ma ikka ise ka teen sporti.

Sellest mälestusest koorub kaks tera: esiteks, kaugeltki mitte ei ole kõik paarikümne aasta tagused lood nii hästi meeles. Fakt, et see on, näitab, kui oluline oli tol hetkel Andruse huvi ja toetus. Ja teiseks, küsimused reetsid mulle tema olemuse kristallselgelt – Andrus oli läbi ja lõhki spordimees. Ta tundis sporti, aga ta ka armastas sporti. Ja mitte üksnes tugitoolis, vaid eeskätt jooksuradadel ja trennisaalides.