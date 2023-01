Eesti kahevõistluse seis on pehmelt öeldes hapu. Meil on Kristjan Ilves ja tänu temale Otepää MK-etapp, ent kui üks teeb tippspordiga lõpparve, kaob ka teine ning ongi meil kunagise rahvusspordiga – meenutagem ööd, kui Allar Levandi olümpiapronksi võitis ja Eestimaal tuled ei kustunud – otsad kokku sõlmitud. Tõsi, ka lootust ja optimismi on, kuid nagu endine kahevõistleja ja praegune treener Tambet Pikkor ütles: „Optimist võid ju olla, aga reaalsust sa sellega ei muuda.“