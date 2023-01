Eesti koondise keskmängija säras Prantsusmaal, USA ülikoolides suuri õnnestumisi ei tulnud

20-aastane mängujuht on sel hooajal väljakul käinud 14 kohtumises ning tema keskmised numbrid on 13 minutit, 4,7 punkti, 1,6 lauapalli ja 2,4 korvisöötu mängu kohta.Oklahoma State on sel hooajal võitnud 11 ja kaotanud neli kohtumist, Big 12 konverentsis on kolmest mängust kaotatud kaks.

Anna Gret Asi kodunaiskond Oklahoma State Cowgirls pidas lõppenud nädalal kaks mängu ning sai kirja kaotuse ja võidu. Kolmapäeval peetud kohtumises jäädi võõrsil 72:86 alla Kansas State Wildcatsile. Asi pääses platsile vaid 2 minutiks ning lisaks mänguajale ühtegi teist statistilist näitajat protokolli kirja ei saanud. Laupäevases mängus oldi koduväljakul üle Texas Longhornsist 86:82. Asi mängis 9 minutit ning viskas selle ajaga 10 punkti (kahesed 2/3, kolmesed 2/2, vabavisked 0/1), võttis 2 lauapalli, andis ühe korvisöödu ja patustas ühe pallikaotusega. Eestlannale oli see käimasoleval hooajal teine kord, kui ta on vähemalt 10 punkti visanud.

Kõik 15 kohtumist kaasa teinud Teder on mänginud keskmiselt 24,9 minutit, mille jooksul on tema arvele kogunenud 8,1 punkti, 1,8 lauapalli ja 2,5 tulemuslikku söötu. Sel hooajal on Washington State võitnud 15-st mängust 11, Pac-12 konverentsis on aga saldo üks võit ja kolm kaotust.

Marie Anette Sepa koduvõistkond Albany Great Danes sai eelmisel nädalal kaks võitu. Kui kolmapäeval alistati kodus UMBC Retrievers 61:53, siis laupäeval oldi võõrsil koguni 62:38 üle UMass Lowell River Hawksist. Sepp pääses platsile vaid teises mängus. 20-aastane mängujuht 3 minutiga ühtegi pealeviset ei sooritanud, kuid andis ühe tulemusliku söödu. Tänavu 11 kohtumist kaasa teinud Sepp on keskmiselt 4,5 minutiga saanud kirja 0,5 punkti, 0,5 lauapalli ja 0,4 korvisöötu. Albany on sel hooajal kogunud 10 võitu ja kaheksa kaotust, America East konverentsis on saadud neljast mängust neli võitu.

Kaks võitu teenis ka Anete Elisabeth Adleri naiskond Rhode Island Rams, kes alistas kolmapäeval võõrsil UMass Minutewomeni 75:68 ja pühapäeval kodus La Salle Explorersi 70:59. Kummaski kohtumises Adler väljakul ei käinud. 19-aastane keskmängija on seni kaasa teinud kuues kohtumises ning on kogunud nendes keskmiselt 5,8 minutit, 1,3 punkti, 0,7 lauapalli ja 0,3 korvisöötu. Rhode Island jätkab hooaega 12 võidu ja kolme kaotusega, Atlantic 10 konverentsis on võidetud kõik kolm kohtumist.