Tour de Skil 30 sekka jõudnud tippsuusataja korjab raha teenimiseks kartuleid ja porgandeid

42-aastane Masako Ishida on kõige märkide põhjal maailma vanim tipptasemel võistlev naissoost profisuusataja. „Motivatsiooni kuigi palju pole. Eelmisel suvel, alates maist, käisin vanemate talus porgandeid, sibulaid ja kartuleid korjamas. Sügisel olid ka põllutööd ja kaks nädalat ei teinud ma üldse trenni,“ rääkis jaapanlane.

MK-sarjas tegi Ishida debüüdi 2001. aasta märtsis Oslos. 22 aasta jooksul on jaapanlanna teinud 243 MK-starti, kus on jõudnud kahel korral poodiumile.

Pikk karjäär pole aga talle taganud suurt alaliidu tuge. „Korralikku eelarvet pole. Kui pole olümpiahooaeg, siis muutub kõik. Näiteks pole mul füsioterapeuti ega massööri,“ tõdes Hokkaido saarel elav Jaapani koondislane, kes astub mõneks ajaks MK-karusellilt maha ja läheb kodumaale. „See on ka eelarve küsimus, millal saan Euroopasse naasta. Üritan toetajatelt raha saada, millega saaksin enne MM-i teha treeninglaagri.“

Ishida on pika karjääri vältel näinud erinevaid võistlusformaate, kuid ka suusatamine ise on aja jooksul muutunud. „Eriti klassikaline tehnika. Sajandi algusega võrreldes teen kordades enam jõutreeningut,“ nentis ta.

„Võib-olla jätkan nii kaua kui Noriaki Kasai,“ vihjas ta Jaapani suusahüppajale, kes veel 47-aastaseltki oli MM-idel stardis. „Kuid üldiselt teeb mind kurvaks, et Jaapanil pole korralikku suusakoondist. Ma ei tea, kuidas noori sportlasi spordi juurde meelitada. See on olnud läbi mu karjääri üks põhieesmärk.“