VIDEO | Dakari ralli nõudis inimelu. Selgusid õnnetuse üksikasjad

Hiljem selgus, et hukkus 69-aastane itaallane, kellele sõitis otsa veoautode klassis võistlev Tšehhi ekipaaž, kus on roolis Aleš Loprais.

Loprais tunnistas, et ei olnud kuni finišini üldse kursis, et pealtvaataja alla ajas. „Olime juba magama läinud, kuid siis äratati meid kohtunike poolt üles ja meile öeldi, et neil on video, kus on näha, kuidas me mehest üle sõidame,“ rääkis Loprais.