Soomlane jõuab maailma 24 parima korvpalluri sekka? Toijala: Markkanen on sellele lähedal

Hüpe tuli äkki ja paljudele ootamatult. Peaaegu eikuskilt on Markkanen saanud Utah Jazzis mõne kuuga arvestatavaks NBA tähtede mängu kandidaadiks. Valituks osutumine tähendaks maailma 24 parima mängija sekka kuulumist.

„Lauri on sellele lähedal,“ kinnitas Eesti koondise peatreener Jukka Toijala, kes töötas omal ajal koos Markkaneniga neli suve Soome koondise juures. „Ta ei ole teinud mitte ühe, vaid kolm sammu edasi. Kui vaadata viimast pooltteist kuud, on ta visanud mängus keskmiselt 28 punkti ja protsendid on uskumatud. Ta teeks [tähtede mängule pääsemisega] meie regiooni ajalugu.“