Daisy Kudre-Schnyder ja Mattis Jaama pääsesid MK-etapil esikaheksasse

Daisy Kudre: „Minu võistlus sai hea alguse, kõik oli hästi kuni kuuenda etapini, kus esmalt tegin vale teevaliku ning seejärel hakkasin end veel ka valesse kontrollpunkti lugema. See tekitas minus väikse segaduse ja andis sooritusele esimese tagasilöögi. Teine ja suurem tagasilöök tuli aga raja keskel, kus sain täieliku „haamri“, mille sarnast pole juba mitu aastat tundnud. Olen enda tänases soorituses pettunud, aga loodan, et suudan järgmisteks distantsideks uuesti energiat koguda. Korraldajad tegid suurepärast tööd ja korraldasid väga rasketes oludes ja suures lumesajus väga hea võistluse. Hea meel on ka selle üle, et mitmed tiimikaaslased tegid super sooritused!“