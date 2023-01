Latvala nimetas oma tugevaima meeskonnakaaslase: selles pole kahtlust

Oma pika karjääri jooksul osales Latvala 209 MM-rallil ning tal on olnud palju erinevaid tiimikaaslasi. Kõige kõvemas meeskonnakaaslases aga kahtlust ei ole.

„Sebastien Ogier. Selles pole kahtlust,“ tunnistab Latvala Jaapani RallyPlusi veebisaidil, vahendab Rallit.fi. „Ja põhjus ei ole selles, et ta oli mu kiireim meeskonnakaaslane, vaid selles, et tema võidutahe oli uskumatu. Ma pole kunagi midagi sellist näinud. Võib öelda, et tal oli tugevam tahe kui minul.“