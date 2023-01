Rootsi suusajuht nõuab Putinit ülistanud Jelena Välbele täielikku boikotti

„Olen hääletanud Vladimir Putini poolt iga kord, kui ta on presidendiks valitud. Seetõttu ei vaidle ma kunagi, ei arutle ega isegi mõtle tema otsustele – usaldan teda täielikult. Ma arvan, et see on õige viis,“ lisas Välbe.

Mattson tunnistas, et ei olnud tegelikult Välbe sõnade üle väga üllatunud. „Ta on varemgi sarnaseid avaldusi teinud, kuid see on veelgi jõulisem. Inimestel on piinlik. On äärmiselt kurb kuulda, mida ta ütleb, kuid mitte liiga üllatav, arvestades seda, mida ta on varem öelnud,“ sõnas Rootsi suusaliidu juht.