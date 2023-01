Kanepi meeldivast üllatusest: olin juba valmis Melbourne'i sõitma, kui see selgus

„Täna oli ilmselt kõige parem mäng, mis ma siin mänginud olen. Need tingimused sobivad mulle – ei olnud päikest ega väga kuum, tuult samuti polnud, nagu sisetingimused. Kõik tuli enam-vähem välja,“ rääkis Kanepi WTA pressiteenistuse vahendusel eesti keeles.

„See oli mu jaoks väga üllatav, sest ma pole varem kunagi lucky loser olnud. Alguses oli ju seis, et ma ei saanud põhiturniirile, aga teisel päeval, kui mul juba trenn oli tehtud ja olin valmis Melbourne'i sõitma (järgmisel nädalal algab Australian Open – toim), selgus, et saan ikka mängima. Huvitav kogemus,“ kommenteeris Kanepi.

Küsimusele, mis ta Kontaveitiga kohtumisest arvab, eriti olukorras, kus nad alles hiljuti WTA Tallinn Openi poolfinaalis mängisid, vastas Kanepi: „Ilmselt on Eesti rahval jälle põnevust palju. Meie jaoks on see lihtsalt järjekordne mäng.“