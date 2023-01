Tartu Ülikool jäi Põhja-Euroopa liigas Poola tippklubile kindlalt alla

Tartu abitreeneri Olari Naritsa sõnul on tänane mäng play-offi osas otsustav. „Meie jaoks on sisuliselt play-off pääsemise nimel mäng – kui me kaotame, siis on play-offi pääs pigem teoreetiline. Võrreldes Wolvesiga mängib Stal rahulikumalt, kannatlikumalt ja pigem otsivad korvi alt. Samas on neil alati valmis teravad viskajad väljast.