OTSE DELFI TV-s | Uute leegionäridega Kalev/Audentes on Rapla vastu kaotusseisus

Mõlemad meeskonnad lähevad kohtumisele vastu kaotusteseeria pealt. Kui Rapla on kaotanud viimased kolm kohtumist, siis Kalev/Audentes pole saanud võidurõõmu tunda alates 26. novembrist, mil Läti Ülikool alistati 76:75. Pärast seda on kaotatud seitse kohtumist järjest.

Tabelis hoiab Rapla kümne võidu ja kaheksa kaotusega seitsmendat positsiooni. Kalev/Audentes on kolme võidu ja 13 kaotusega 14. kohal.

Kalev/Audentese abitreeneri Timo Eichfussi mõtted: „Homselt mängult ootame võitu. Hooaja esimene pool lõppes halval noodil ja paljude probleemidega. Kaotasime mitu mängu järjest ning on aeg võtta mõni võit. Oleme saanud juurde ka paar täiendust. Rapla on hea sats, neil on omad plussid ja oma mängustiil. Kindlasti üritame neile vastu saada, pakkuda head lahingut ja loodetavasti võidukalt koju sõita.