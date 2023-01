DELFI VIDEO | Tartu Ülikool Maks & Mooritsa abitreener: Wolves tuli mängule natuke lohakalt

Tartu võistkonna abitreener Olari Narits ütles pärast mängu antud intervjuus, et tituleeritud mängijatest koostatud Wolves polnud kohtumiseks kõige paremini valmis.

„Alustasime hästi, kolm veerandaega olid väga okeid ja siis lõpus olime natuke ebakindlad. Eks vastased tulid natuke lohakalt peale, nad tõid algviisikusse mängija, kes polnud väga palju mänginud. On teada, et kui annad alguses rütmi käest ära, on pärast keeruline,“ rääkis ta.