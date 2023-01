15 ÜLEMINEKU HINDED | Endised Levadia mängijad leidsid piiri tagant uued tööandjad, Mets siirdus Saksamaale

6.1 | Freiburg sõlmis kolme ja poole aasta pikkuse lepingu Andreas Vaheriga

Mida tegi Vaher eelmistel aastatel? Nõmme Unitedist tuule tiibadesse saanud U19 noortekoondise keskkaitsja sai alates 2021. aastast jalgpallitarkust Itaalia satsi Ferrara SPAL-i noortesüsteemis. Selle hooaja esimeses pooles oli Vaher Primavera 2-A tasemel mänginud noortemeeskonnas kindel põhimees.

Hinne üleminekule: 5+. Itaalia jalgpalli suur mure on noorte liikumine meeste tasemele. Kui 18-aastaselt uhavad talendid omavahel Primavera ehk duublite tasemel, siis edasi tulevad enamasti laenud Serie C ja D tasemele. Kardetavasti olnuks see ka Vaheri tee. Kuid Freiburgis on sild noorte ja täiskasvanute vahel palju selgem. Esiteks mängib nende duubel Freiburg II Saksamaa tugevuselt kolmandal liigatasemel (Bundesliga 3) ja on seal tabeli eesotsas. Sellega saavad noored üheaegselt mürada juba täismeestega, aga samas on igapäevaselt oma koduklubi juures. Ideaalne! Teisalt on satsi esindusmeeskond Bundesligas Müncheni Bayerni järel lausa teisel kohal ning selles on väga suur roll omakasvandikel. Sel hooajal vähem või rohkem põhitegijate sekka kuuluvatest meestest on Freiburgi enda noortesüsteemi läbinud Matthias Ginter, Christian Günter, Nicolas Höfler, Kiliann Sildillia, Yannik Keitel, Noah Weisshaupt, Kevin Schade, Noah Atubolu ja Robert Wagner. Vägev nimekiri ja näitab ilmekalt, et klubi oskab noori kasvatada ja annab neile võimalusi. Väga palju paremat keskkonda on Vaherile keeruline ette kujutada.