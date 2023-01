Kalle Rovanperä otsustas maailmameistritele pakutavast privileegist loobuda

Rally1-klassi autosid tuleb rajale kümme. Valitseva tiimide maailmameistri Toyota ridades sõidavad Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Sebastien Ogier ja Takamoto Katsuta. Hyundai toob rajale Thierry Neuville'i, Esapekka Lappi ja Dani Sordo ja M-Spordi koosseis on Ott Tänak, Pierre-Louis Loubet ja Jourdan Serderidis.

Ühtlasi sai selgeks, et sõitjate arvestuses 2022. aastal maailmameistriks tulnud Rovanperä jätkab sõitmist numbriga 69. Maailmameistritel on võimalus tiitli kaitsmise ajaks vahetada auto number 1 vastu. Seda privileegi kasutas viimase aja maailmameistritest Sebastien Ogier, aga näiteks Ott Tänak jäi pärast 2019. aastal meistriks tulemist truuks numbrile 8. Ogier naaseb sel hooajal numbri 17 juurde.

WRC2-klassis on osalejaid on üle 25. Tuntumad nimed on Adrien Fourmaux (Ford Fiesta), Oliver Solberg (Škoda Fabia), Francois Delecour (Škoda Fabia), Sami Pajari (Škoda Fabia) ja Nikolai Grjazin (Škoda Fabia).