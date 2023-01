Itaalia koondise peatreener ootab kannatamatult Venemaa suusatajate suurele areenile naasmist

„Üks (Norra võimutsemise) põhjus on see, et paremuselt teine koondis on puudu. Minu arust on lollus, et venelastel ei lubata võistelda, see käib kõikide alade kohta. Loodan, et rahvusvaheline olümpiakomitee võtab selle osas varsti midagi ette. Mida saavad sportlased teha? Nemad ei vastuta Ukraina sõja eest,“ rääkis ta.