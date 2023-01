PINGERIDA | Ida-Virumaa ikaldused, Omad Poisid ja Tallinna noorte meeste kristlik ühing. Millised on meistriliiga ajaloo 15 kõige kehvemat klubihooaega?

Alustuseks paar tähelepanekut ja selgitust.

Esiteks. Millest tuli loo mõte? Tarval on Eesti-Läti korvpalliliigas pärast 20 mängu kirjas üks võit, sealjuures pole nad veel seljatanud ühtegi Eesti meeskonda, sest nende ainus võit tuli Liepāja üle. Nii tekkis küsimus, kas tegu võib olla Eesti klubide ajaloo ühe kehvema hooajaga. Kaugel sellest! Isegi kui nad ei võidaks tänavu enam ühtegi korda, ei mahuks nad tabelis esikuuikusse.

Teiseks. Ajastud on ilmselgelt erinevad ja meeskondade taset on keeruline võrrelda. Nii pole pingerea sisu selles, mis klubid olid koosseisu poolest kõige kehvemad – ilmselgelt oleks tänavune Tarvas kümmekond aastat tagasi tubli meistriliiga keskmik, aga praegu on sarja tase märgatavalt kõvem. Pigem on küsimus, mis meeskonnad on ajaloos saanud maitsta kõige vähem võidurõõmu.

Kolmandaks. Arusaadavalt jäid pingereast välja meie järelkasvumeeskonna Audentese eri aastad ja hooajal 1998–1999 kuue meeskonna seas võiduta jäänud Canon ENM. Aga asume pingerea juurde.