TÄNA DELFI TV-s | Tartu Ülikool kohtub ENBL-is Euroliigasse ihkava Leedu klubiga

Wolvesi näol on tegemist abitsioonika klubiga, kes unistab Kaunase Žalgirisega konkureerimisest ning Euroliigas mängimisest.

Wolvesi koosseisu nimekaim liige on kahtlemata 33-aastane Jeffery Taylor, kes veetis kogu senise Euroopa-karjääri (2015-2022) Madridi Reali ridades. Ta tuli Reali ridades neljal korral Hispaania meistriks, 2018. aastal võideti ka Euroliiga.

Enne seda teenis 201 cm pikkune äär leiba NBA-s. Charlotte Bobcatsi/Hornetsi eest sai ta aastatel 2012-2015 kirja 132 põhiturniiri mängu, mille jooksul viskas keskmiselt 6,1 punkti.

Lisaks kuuluvad Leedu klubi nimistusse ka näiteks Eric Buckner, Adas Juškevicius ja väsimatu Mindaugas Lukauskis. Sedavõrd tummist satsi on palgatud juhendama Leedu korvpallilegend Rimas Kurtinaitis, kes on treenerina kroonitud kolmel korral EuroCupi võitjaks ning teinud karjääri ka Euroliigas.

Tartu abitreeneri Olari Naritsa hinnangul on Wolves väga kvaliteetne meeskond. „Wolves on üks kvaliteetsemaid satse, kes Tartusse sel hooajal mängima tuleb. Nad tulevad hea fooni pealt - võitsid võõrsil Rytast ja tundub, et uued mängijad on hästi joonisesse sulandunud. Neil liigub pall rünnakul hästi ja head viskekohad leitakse üles. Meeskonnas on ka kvaliteeti väljamängitud kohtadelt mitte lihtsalt visata, vaid ka sisse visata.

Korra oleme hooaja eel nendega mänginud, aga nüüd on nad kindlasti kõvem sats kui toona. Publikul soovitan igal juhul tulla saali seda võistkonda vaatama, sest iga päev nii korraliku korvpalli ei näe. Meil on kõik terved ja tahame kindlasti ENBLis võidu kirja saada, et play-offile lähemale jõuda,“ sõnas Narits.

Wolves asub Leedu liiga tabelis viiendal real ning on kogunud kümme võitu ja viis kaotust. Laupäevases liigamängus alistati linnarivaal Vilniuse Rytas 88:76. Jeffery Taylor kogus selles mängus 20 punkti, debüüdi teinud tsenter Eric Buckner lisas kaheksa punkti ja kümme lauapalli ning Adas Juškevičius andis kümme korvisöötu.

Wolvesi jaoks on see Põhja-Euroopa korvpalliliiga esimene mäng, Tartul on kirjas kaks võitu ja üks kaotus. Teisipäeval, 10. jaanuaril võõrustab Tartu ENBLis BM Stal Ostrawa meeskonda Poolast, reedel tuleb Eesti-Läti liiga raames külla BK Ventspils.