Jalgpallur jäi Pariisi lennujaamas suure koguse kokaiiniga vahele

Prantsusmaa väljaanne Le Parisien vahendab, et 29-aastane Nedra arreteeriti puhapäeval pärast seda, kui tema kohvritest leiti Charles de Gaulle'i lennujaamas 100 kilogrammi kokaiini.

Igapäevaselt kodumaa kõrgliigas Aiglon du Lamentini klubis leiba teeniv poolkaitsja viibib praegu vahi all ning ootab kolmapäeval toimuvat kohtuistungit. Jalgpalluri elukaaslane lasti aga vabaks.

„Teadmata täpsemaid asjaolusid, kuulsime, et üks meie mängijatest arreteeriti narkootikumide salakaubaveo eest,“ teatas Nedra koduklubi. „Olgem tugevamad ja ühtsemad kui eales varem ning jätkakem spordi kaudu harimist, et selle nuhtlusega võidelda ning et kaitsta ja hoiatada noori ohtude ja tagajärgede eest.“