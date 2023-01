Toyota rallimeeskond rentis vabaks jäänud Yarise Itaalia piloodile

Möödunud aastal jagasid Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta, Sebastien Ogier ja Esapekka Lappi viie peale neli Toyota Yarise Rally1 autot. Kuna viimane neist kolis uueks hooajaks Hyundai rüppe, siis osadel etappidel on Toyota tiimil vaba masin, mida nad üritavad välja rentida.

Pikalt eeldati, et seda hakkab tegema varem M-Spordiga koostööd teinud Gus Greensmith, ent britt otsustas sel hooajal osaleda Tokspordi meeskonna Škoda Fabiaga WRC2 tasemel. Täna teatas hoopis erasõitja Lorenzo Bertelli, et tema rendib veebruaris toimuvaks Rootsi MM-ralliks Yarise. Ühtlasi on itaallane esimene Toyota Gazoo Racingult Rally1 masina rentinud piloot.