Kotsaril jäi napilt puudu kaksikduublist, võidukad olid ka Treier ja Vene

Matthias Tassi tööandja Manresa kaotas koduväljakul Zaragozale 65:72. Eesti koondise keskmängija pääses platsile kaheks minutiks, mille jooksul ta ühtegi märget statistikasse kirja ei saanud. 15-st matšis 12 võitnud Baskonia jagab ACB-s koos Madridi Reali ja Barcelonaga esikohta, kolm võitu kogunud Manresa on koos Real Betisi ja Fuenlabradaga liigas viimased.

Itaalia kõrgliigas alistas Kaspar Treieri koduklubi Sassari Dinamo 99:74 Reggio Emilia, 23-aastane Eesti koondislane rassis platsilt 19 minutit, mille jooksul viskas kuus punkti (visked platsilt 2/2), võttis maha neli lauapalli ja andis kaks korvisöötu. Tema väljakul oldud aja vältel jäi Sassari 17 silmaga plussi. Kahel teisel Serie A-s mängival Eesti korvpalluril nii särav nädalavahetus polnud.

Joonas Riismaa tööandja Brindisi kaotas 90:104 Varesele, 20-aastane tagamängija viskas kümne minutiga ühe punkti (visked platsilt 0/1 ja vabaviskejoonelt 1/2) ja võttis maha kaks lauapalli. Mikk Jurkatamme Treviso sai 72:101 sauna Pesarolt, väljakult ühe viske võtnud eestlane nelja minutiga kätt valgeks ei saanud. 14-st mängust kuus võitnud Sassari ja Brindisi on napilt play-off'i joone all, Trevisol on tabelis viis võitu.