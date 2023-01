Võimaluse korral on Eesti jalgpallikoondis aastate jooksul kasutanud aastavahetuse ümbrusesse jäävat aega maavõistluste pidamiseks. Ka tänavu leiti sobiv võimalus. Pärast Islandiga saavutatud viiki tunnistas peatreener Thomas Häberli, et iga kogunemine ja matš on koondise seisukohast väga hea, kuid ilmselt märtsis algavaks EM-valiksarjaks väga palju kaasa võtta ei saa.