Eesti ja Islandi mäng polnud Viaplays tasuta. Miks?

Koondise mängude edastamise õigused võitnud Viaplay on varem toonud Eesti rahvusmeeskonna mängud vaatajateni tasuta. Näiteks möödunud aastal nägid platvormil registreerunud inimesed rahvuste liiga matše, sama on koondise tänavu tulevate valikmatšidega.

Jalgpalliliidu avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Eva Nõmme tõdes, et tegu oli tehnilise apsakaga. „Algusest peale on UEFA ja Viaplay vaheline kokkulepe olnud, et kõik Eesti koondise mängud on nende platvormil nähtavad tasuta,“ kinnitas Nõmme, et varasem poliitika pole muutunud.

„Ka Viaplay kommunikeeris selle välja. Täna vahetult enne otseülekande algust selgus, et tasuta vaatamine ei toimi. Võtsime koheselt ühendust Viaplay esindajatega ja saime info, et tõesti tasuta vaatamine ei toimi ja tehniliselt on olukord selline, et seda pole võimalik juba alanud mängu jooksul tekitada. Küll aga kinnitati, et neljapäevaseks mänguks Soomega on kõik korras,“ lisas ta.