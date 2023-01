„See on eluohtlik!“ Laskesuusataja keeras MK-etapil relvatoru endale näkku ja hakkas seda lumest tühjaks puhuma

ERR-is ülekannet kommenteerinud Karel Kulbin nentis kohe, et selline asi on rangelt keelatud ja eeldatavasti võetakse Belgia võistkond maha. Skandinaavia kommentaatorid olid veel karmimad. Rootsi telekanali SVT ekspert Björn Ferry ei hoidnud end tagasi. „See on katastroof! See on eluohtlik! Sa ei tohi iial relvatoru enda näkku suunata,“ ütles endine laskesuusataja, kellega sama meelt oli Norra rahvusringhäälingus tema ametivend Ola Lunde: „Sinna puhumine on kõigi relvaeeskirjade rikkumine. See pole okei.“