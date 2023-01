Kristjan Ilves: ei saa elada pea pilvedes, et võtan ainult poodiumikoha vastu

„Eelmise aasta valguses oleks kõik kaks korda käsi kokku löönud,“ võttis Ilves pärast pühapäevast suusasõitu nädalavahetuse kokku. „Ootused on endalgi suuremad, aga siin on pigem kõigile natukene mõtteainet, et hetkeseis on selline ja siit tuleb üles töötada. Ei saa elada pea pilvedes, et ainult poodiumikoha võtan vastu. Konkurents on tihe ja tean, et olen selleks võimeline.“