DELFI OTEPÄÄL | Kristjan Ilves hooaja paremuselt teisest tulemusest: sellise tuulega polnud mõtet minna suruma

Ilves ületas finišijoone koos norralase Jörgen Graabakiga. Mõlemad mehed kaotasid Otepääl võidutsenud Julian Schmidile 29,9 sekundit, aga fotofiniš andis napi edu Graabakile. Teises grupis lõpetanud Ilves suutis lõpuspurdiga edestada napilt sakslast Manuel Faissti, norralast Espen Anderseni, austerlast Thomas Retteneggerit ja soomlast Ilkka Herolat.

„Vaadates sõidu kulgu, siis seda enam oleks tahtnud ees pundis olla,“ rääkis Ilves, kelle jaoks seitsmes koht on tänavuse hooaja paremuselt teine tulemus. Hooaja avaetapil Rukal oli ta korra kuues. „Võimed olid olemas kõrgemale kohale võitlemiseks. Nagu olen varem ka öelnud, siis minus pole nii palju enesekindlust ja eneseusku, et tähtsatel momentidel rahulikult töö ära teha ja uskuda, et tuleb välja. Kogu aeg üritan kergelt üle. Kui oled heas vormis, saab asju vabalt teha.“