BLOGI | Eesti jalgpallikoondis mängis lõpuminuteil võidu maha

Thomas Häberli sõnul on laagri üks eesmärk teineteisega lähedasemaks saamine. „Tahame tutvustada oma põhimõtteid, kuidas me peaksime ründama ja kaitsma. Meil on puudu ligi 25 mängijat, kes muidu meeskonnas võiks olla. Palju on uusi nägusid. Saab näha, kuidas nad sel tasemel toime tulevad ja kas nad on rahvusvaheliseks tasemeks valmis. Küsimusi on palju. Loodetavasti on laagri lõpuks ka palju vastuseid,“ lausus ta.