Kahevõistlus on alati taliolümpiamängude võistlusprogrammi kuulunud. Ent mullu sattus spordiala tulevik küsimärgi alla, sest rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) juhid kaalusid tõsiselt selle programmist väljaheitmist. Probleemiks teiste talialadega võrreldes kehvad vaatajaarvud ja see, et tegu on üksikute riikide pärusmaaga. Ka Tehvandil toimunud Otepää MK-etapil oli publikuhuvi leige.