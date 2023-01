Peipsi äärest Brasiilia ja Katarini ehk õed Teevälid jalgpalli MM-idel

Nii ongi Venemaal peetud MM 2006. aastast alates ainuke, kus Teevälid käinud pole. Tõsi – 2006. aastal Saksamaal ei olnud eestlannadel mängupileteid taskus, kuid see-eest käidi ametlikul fännifestivali alal. Just seal nähtud melu andis neile mõtte, et neli aastat hiljem tuleb Lõuna-Aafrikas kindlasti kohal olla ja vahele ei saa jätta ka MMi Brasiilias. Mälestused sealt ei kustu ilmselt kunagi. „Eredalt on meeles, kuidas reisisime Kolumbiast mööda Amazonase jõge pisikeses kolmekorruselises laevas Brasiiliasse Manause linna. Kolm ööpäeva magasime võrkkiikedes. See oli väga huvitav kogemus,“ heidab Kadri pilgu minevikku.

Reisihimu tõttu jäi Teevälidel aga vahele 2018. aastal Venemaal peetud MM. Põhjus oli lihtne: meie idanaaber asub liiga lähedal. „Piletitele kandideerimise esimeses ringis me ei esitanud avaldust, sest siis polnud veel teada, kes kellega mängib. Me ei tahtnud sõita Venemaale selleks, et vaadata kaht Euroopa koondist omavahel mängimas – see oleks olnud igav. Ja hiljem, kui olid konkreetsed riigid teada, siis me enam pileteid loosiringis ei saanud, ning niisama fännifestivalidele mänge vaatama ja sealset atmosfääri nautima minna polnud tol korral soovi,“ räägivad õed.

Esimesed hägused mälestused jalgpallist on Kadril 1996. aastal toimunud Atlanta olümpiamängudest, oluliselt eredamaks lähevad meenutused aastast 1998. Siis istusid õed teleri ees ja jälgisid juba huviga mänge. 1999. aastal jõudsid õed Teevälid esimest korda Eesti koondise kodumängule ja on siiani tulihingelised sinisärkide fännid (vaata lisalugu).

Lisaks toovad õed välja ka ägeda kogemuse finaalmängust: „Olime fännialal Copacabana rannas ja oli võimas näha, kuidas teeääred olid täis Argentina numbrimärkidega autosid. Kohale oli sõitnud kümneid tuhandeid argentiinlasi, kes tahtsid näha, kuidas nende koondis võidab MMi – ja mitte ainult võidab, vaid teeb seda Brasiilia koondise kodus. See oleks olnud nende jaoks suur asi.“

Samas pole eksootiliste riikide külastamine ainult pidu ja pillerkaar. Kadri räägib, et ligikaudu kuu aega enne Brasiilias toimunud MMi olid nad Kolumbias Bogotás, kui päevavalgel joosti talle selja tagant juurde, ta lükati tänavale pikale ja varastati mobiiltelefon ära. Õed meenutavad ka üht juhtumit Aafrikas: „Sõber jäi tänaval meist paar meetrit tahapoole, kui väljaveninud pusaga tegelane kargas talle terariistaga juurde ja nõudis: „Give me your money!“ (inglise keeles „Anna oma raha siia!“). Meie sõber vastas talle, et andku pätt hoopis oma raha talle, ja seejärel tegime sealt kiirelt minekut.“

Ees ootab omapärane Katar

Nüüd on Peipsi äärest pärit naised võtnud ette Kataris toimuva MMi. Sinna pääsemine on võrreldes varasemate suurturniiridega erinev. Nimelt on Katarisse sisenemiseks vaja Hayya kaarti ehk MMi fänni ID-kaarti. Selle alusel pääsevad pealtvaatajad riiki terve turniiri ajal. Kui sul mängupiletit ette näidata pole, siis on internetiportaalide andmetel Katari piir sinule suletud kuni 2. detsembrini – siis saavad läbi alagruppide mängud ja algavad 1/16-finaalid. Piirangu põhjus on asjaolu, et Katari pindala on ainult 11 600 ruutkilomeetrit – kuna riiki on oodata suurt hulka vutifänne, ei mahu tavaturistid sinna hästi ära.