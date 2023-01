DELFI OTEPÄÄL | Kristjan Ilves: millegi üle rõõmus ma praegu loomulikult pole

„Arvestades kõike, mis on olnud - varustusega seotud probleemid, muud asjad - loomulikult ei tulnud ma siia mõttega, et olen maailma kõige enesekindlam inimene. Eilne hüpe ka ei õnnestunud, millest oli kahju,“ jätkas kahevõistleja, kes sel hooajal hüppemäel enesekindlusega hädas olnud.

Ilvese sõnul on saadud asjad siiski õigesse suunda liikuma. „Ei ole lihtsalt võistlushüpet veel õnnestuma saanud,“ rääkis ta, lisades, et tuuleolude taha hommikul midagi ei jäänud. „Esimest hüpet läksin teadlikult rahulikumalt tegema, nüüd üritasin sellele juurde panna. Oli näha, et hüpe läks liiga otsa peale, vabat rütmi polnud. Loomulikult millegi üle rõõmus ma praegu pole. Kahju on sellest, et ei suutnud häid vaba tundega hüppeid jätkata.“