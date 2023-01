Eestlased käisid Dakari rallil üle katuse, kuid said jätkata. Öö veedeti telgis

Dakari seitsmendal päeval sõideti kokku 861 kilomeetrit. Peale päeva ning kahe tunni pikkust hooldust liikusid sõitjad edasi laagrisse, kuhu jäid omapäi ja magasid esimest korda telkides. Põhiline on siiski, et Rally Raid Estonia seltskonnal on meeleolu positiivne ning täna starditakse uuele katsele hea emotsiooniga.

„Kihutasime düünides ja siis nägime, kuidas katse võitnud Yazeed Al-Rajhi läks ühes düünis ilusasti kaarega peale. Vaatasime, et sealt on hea minek, et läheme ka. Enne seda oli sirge ja ju me siis ei hinnanud kiirust õigesti ning üle düüni minnes maandusime liiga nina peale ja masin keeras üle katuse. Kuna see oli kallaku peal, siis hakkasime veerema ja ainuke soov oli, et jääks ratastele. Õnneks jäime, tulime välja vaatasime asjad üle ja proovisime seal paari asja veel kinni panna, aga see oli tegelikult ajaraisk. Selle kõige käigus hakkasid kaks rehvi nn „hingama“, kui velje ja rehvi vahele tekkis vahe. Vahetasime need ära ja siin me oleme. Oleme nüüd saanud Dakari juba täie raha eest, öösel magame veel ka telgis ja paneme hommikul edasi,“ rääkis Männama.