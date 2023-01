KOMMENTAAR | Eesti sport on märksa rikkam kui neli ala ja viis atleeti. Kes on meie kõige rohkem alahinnatud ja märkamatuks jäänud tegijad?

See on üsna naljakas, arvestades, et valimisel üheselt mõistetavad kriteeriumid puuduvad. Ja ei valita isegi mitte aasta parimat atleeti, vaid lihtsalt „aasta sportlast“. Tähendagu see mida iganes.

See, et inimesed näevad asju erinevalt, on jumala normaalne. Täiesti arusaadav, et rahval, spordiajakirjanikel ja alaliitudel on erinev lähenemine. See, mida näeme lõpuks laval, on summaarne arvamus – õnnitlused Kelly Sildarule, Janek Õiglasele, Gerd Kanterile ning Ott Tänakule ja Martin Järveojale!