Pärnu Võrkpalliklubi sai Hindrek Pulga tagasitulekumängus magusa võidu

Tabelis on Selver/TalTechil liidrina 34 punkti, Tartul on teisena 31 ja RTU-l kolmandana 23 punkti. Neljas on 18 punktiga Jekabpils, viies 17 punktiga Daugavpils, kuues 13 punktiga Võru Barrus ja seitsmes 11 punktiga Pärnu.