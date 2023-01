Kläbo sammub Tour de Ski lõputõusule kindla liidrina, naiste seas läks võit Skandinaaviast välja

Val di Fiemmes peetud sõidu lõpus kiireimat minekut näidanud Kläbo edestas teist norralast Paal Golbergi 0,4 sekundiga. Kolmandana lõpetas itaallane Francesco de Fabiani (+1,2). Kläbo on tänavusel Tour de Skil võitnud kuus etappi, see on suusatuuri rekord.