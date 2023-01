Thomas Häberli: pildiskandaal pole jalgpallikoondist väga palju mõjutanud, Vassiljev jääb kapteniks

Eelmise aasta lõpus postitas endine koondislane Andrei Stepanov sotsiaalmeediasse pildi, kus mitmed Eesti jalgpallurid õhtustasid Venemaa koondise peatreeneri Valeri Karpiniga. Praegustest koondislastest olid pildil Vassiljev, Sergei Zenjov ja abitreener Andres Oper.

„See juhtum pole koondiselaagrit väga palju mõjutanud, aga jalgpallurid on inimesed. Neil oli vaja sellega hakkama saada ja see oli päris keeruline. Aga kui küsimus on selles, kui palju see koondist mõjutas, siis mitte väga palju. Samas ei tea me seda kunagi päris täpselt,“ rääkis Häberli Eesti ajakirjanikele telefoni teel antud pressikonverentsil.

Ühtlasi kinnitas Häberli, et Vassiljevile jääb kaptenipael alles.

Samuti pressikonverentsil osalenud Ken Kallaste andis mõista, et tema hinnangul on koondis saanud Portugalis tegeleda oma põhitööga ja skandaal pole laagrit mõjutanud. „Mängijad on seda piisavalt kommenteerinud, mina olen siin teisel eesmärgil,“ lausus ta.

***

Eesti koondis peab Portugalis kaks sõprusmängu. Pühapäeval minnakse vastamisi Islandiga, neljapäeval Soomega. Koosseisus on palju uusi nägusid, sest esiteks pole tegu ametliku sõprusmängude aknaga ja mitmed koondislased on klubide juures ning teiseks on rohkelt olnud ka erinevaid terviseprobleeme.

„Tahame näha, kuidas see koosseis kokku mängib. Võib-olla näeme platsil uusi nägusid. Neil on olnud kolm päeva aega näidata, kui tugevad nad on. Või nõrgad, eks see sõltub, kus poolt vaadata. Kui laagrit planeerisime, lootsime, et meil on kaasas rohkem põhikoosseisu mängijaid, aga näeme, kuidas uued mängijad valmis on,“ rääkis Häberli.

„Taktikaliselt on uute asjade proovimine keeruline, sest kümne palluri jaoks on kõik, mida me teeme, uus. Me ei tee eriti eksperimente, vastasel juhul võib esitus kehv olla. Lisaks poleks uute asjade katsetamine uute mängijate suhtes aus,“ lisas ta.

Eesti - Islandi matš algab Estadio da Nora jalgpallistaadionil pühapäeval kell 19.