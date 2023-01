VIDEOD | Dakari kuues päev pakkus eestlastele erinevaid emotsioone: finišis surusime kätt ja oleme sõbrad edasi

„Kokku keris meil siis täna 960 kilomeetrit, katse ise oli mõnus ja kiire, liivane ja palju düüne. Kive ei olnud ja päris nauditav sõita. Nägime erinevaid katkestamisi, ka esiotsa meeste hulgas, kes olid düünides liiga suure hooga lennanud. Meie võtame rahulikumalt. Küll aga juhtus meil situatsioon katse lõpu osas, kus ühest düüni orust üles minnes ristusid meie teed ühe tsiklimehega. Me nägime teda piiratud vaate tõttu viimasel hetkel ja tema ilmselt meid ka ei näinud ja keeras risti meile ette. Suurt pidurdada ei jõudnud, sõitsime talle külje pealt otsa. Jäime kohe seisma, tulime autost välja, et kontrollida, kuidas mehe olukord on. Õnneks hakkas ta ennast liigutama, ütles, et on korras ja siis tuli see klassikaline küsimus, et kas mu tsikkel on korras. Aitasime ta püsti ja ta sai ka edasi liikuma. Pärast finišis saime uuesti kokku, surusime kätt ja oleme sõbrad edasi,“ rääkis Männama päeva sündmustest.