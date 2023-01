Euroliigas skandaali tekitanud Eesti kohtunik sai vilistamiskeelu

Normaalaja lõpuni oli jäänud kolm sekundit, kui montenegrolasest Barcelona ääremängija Nikola Mirotic palli kolmesejoonest paar sammu eemal korvi lennutas. Ainult et meeskonnakaaslaselt palli saades astus Mirotic selgelt üle küljejoone, mida kohtunik Halliko, kelle silme all see juhtus, paraku ei märganud. Barcelona võitis lõpuks kohtumise 99:94.