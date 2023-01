TÄNA OTSEBLOGI | Medalist unistav Liiv alustab EM-i teist võistluspäeva kolmandalt kohalt

Sprinterite EM-i võistlusformaat näeb ette, et kahel päeval läbitakse nii 500 kui ka 1000 meetrit, nelja sõidu tulemused teisendatakse punktideks ja liidetakse kokku.

Avapäeva järel on liidrikohal hollandlane Hein Otterspeer. Kaasmaalane Merijn Scheperkamp kaotab talle 0,14 ning Liiv 0,28 sekundiga. Neljas on hollandlane Kai Verbij (+0,36), viies David Bosa (+0,61) ja kuues norralane Havard Lorentzen (+0,86).

„Medal on kindlasti mõttes, sest vahed on väga väikesed ja kaks distantsi minna. Esimene päev läks hästi, läheks teine samamoodi...“ ei teinud Liiv eile Delfiga vesteldes saladust, et unistab medalist