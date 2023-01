TIPPHETKED JA FOTOD | Kalev/Cramo ja Rannula said Pärnu Sadama üle väärtusliku võidu

Kalev/Cramo hoiab Eesti-Läti liigas 11 võidu ja kolme kaotusega kolmandat kohta. Pärnu Sadam võitleb samal ajal play-off'i jõudmise nimel ning on kogunud seitse võitu ja kaheksa kaotust, mis annab neile üheksanda koha.

Rannula, kes pole Pärnu Sadama vastu veel kunagi treener olnud, ootab taaskohtumist Gert Kullamäega suure huviga: „Teades Gerti ning paljusid mängijaid Pärnu meeskonnast, siis olen kindel, et nad on väga motiveeritud ja valmis võitlema. Meie peame mängu alustama keskendunult ning valmis võitluseks.“

Teises laupäevases kohtumises alistas Ogre kodusaalis Rapla Avis Utilitase 92:75. Ogre on tabelis kümne võidu ja kaheksa kaotusega kahendaksandal kohal. Rapla saldo on sama, aga tabelis on nende koht seitsmes.