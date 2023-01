Medalikursil liikuv Marten Liiv: keha on mul medaliks valmis, loodetavasti ka vaim

Sprinterite EM-i võistlusformaat näeb ette, et kahel päeval läbitakse nii 500 kui ka 1000 meetrit, nelja sõidu tulemused teisendatakse punktideks ja liidetakse kokku.

„Suurepärane päev, kõik läks hästi. 500 meetrit oli elu kiireim start ehk esimesed 100 meetrit ja ilmselt ka sõit oli elu parim. Tõsi, teine kurv võinuks olla pisut parem, aga üldpilt oli väga-väga hea. 1000 meetrit oli samuti tehniliselt hea,, kuigi tagasirgel kiskus vähe kangeks, aga ilmselt seepärast, et sõitsin tänavu esmakordselt kaks distantsi ühtejutti, vaid tunnise vahega,“ võttis Liiv avapäeva kokku.

Avapäeva järel on liidrikohal hollandlane Hein Otterspeer. Kaasmaalane Merijn Scheperkamp kaotab talle 0,14 ning Liiv 0,28 sekundiga. Neljas on hollandlane Kai Verbij (+0,36), viies David Bosa (+0,61) ja kuues norralane Havard Lorentzen (+0,86).

„Medal on kindlasti mõttes, sest vahed on väga väikesed ja kaks distantsi minna. Esimene päev läks hästi, läheks teine samamoodi...“ ei teinud Liiv saladust, et unistab medalist.