Levadia kapten Brent Lepistu otsustas klubist lahkuda

Lepistu kommenteeris otsust nii: „Olen otsustanud, et minu teekond FCI Levadias saab selleks korraks läbi. On olnud väga eriline aeg, kus üheskoos oleme võitnud nii karikaid kui tiitleid ning koos elasime läbi ebaõnnestumisi millest on palju õppida. Aitäh usalduse eest ning jään koos veedetud aega positiivselt mäletama. Aeg näitab, milliseks kujuneb minu uus väljakutse“.